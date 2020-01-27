Происшествия

46 минут назад

Млодой хлевенец задержан за кражу аккумулятора и бутылки коньяка

3 266
#кража
Млодой хлевенец задержан за кражу аккумулятора и бутылки коньяка
В ОМВД России по Хлевенскому району 24 января 2020 года обратился 49-летний гражданин с заявлением о хищении имущества из его дома в селе Воробьевка. Так, в период с 4 по 24 января неизвестный, отжав пластиковое окно, из дома украл бензотриммер, аккумуляторную батарею, а также прихватил бутылку коньяка.

Сотрудниками полиции по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 22-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
3 266
#кража

Комментарии (3)

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РАБОТЯГА

12 минут назад
КОРРЕСПОНДЕНТ И КОРРЕКТОР - ДЕГЕНЕРАТЫ. НЕ МОГУТ СОСТАВИТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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точно

17 минут назад
Фокс,
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Фокс

34 минуты назад
Заголовок писали после совместного распития той самой бутылки?
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