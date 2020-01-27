Млодой хлевенец задержан за кражу аккумулятора и бутылки коньяка

В ОМВД России по Хлевенскому району 24 января 2020 года обратился 49-летний гражданин с заявлением о хищении имущества из его дома в селе Воробьевка. Так, в период с 4 по 24 января неизвестный, отжав пластиковое окно, из дома украл бензотриммер, аккумуляторную батарею, а также прихватил бутылку коньяка.



Сотрудниками полиции по «горячим следам» по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции неработающий 22-летний местный житель.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

