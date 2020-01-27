Общество
сегодня, 09:53
В Липецке выберут «Мисс и Мистера студенчество»
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Организаторы конкурса начали прием заявок.
7 февраля в ДК «Сокол» состоится первый кастинг для претендентов на звание «Мисс и Мистер студенчество Липецка 2020». Свои заявки на участие в турнире интеллекта, творчества и спорта могут подать не только направленные от своего учебного заведения юноши и девушки, но и все желающие студенты.
К участию в конкурсе допускаются студенты очной формы обучения образовательных организаций среднего и высшего образования, находящиеся на территории города Липецка, в возрасте от 18 до 23 лет (включительно) с ростом от 170 см (для девушек) и от 175 см (для юношей). Каждый кандидат должен подготовить самопрезентацию продолжительностью до 3 минут, а так же продемонстрировать свои творческие способности. Финалисты конкурса прошлых лет не имеют права принимать участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте studlip@yandex.ru и в официальной группе «Вконтакте». К письму нужно обязательно приложить три свои фотографии, портретные и в полный рост. Заявки принимаются до 12:00 7 февраля.
К участию в конкурсе допускаются студенты очной формы обучения образовательных организаций среднего и высшего образования, находящиеся на территории города Липецка, в возрасте от 18 до 23 лет (включительно) с ростом от 170 см (для девушек) и от 175 см (для юношей). Каждый кандидат должен подготовить самопрезентацию продолжительностью до 3 минут, а так же продемонстрировать свои творческие способности. Финалисты конкурса прошлых лет не имеют права принимать участие в конкурсе.
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте studlip@yandex.ru и в официальной группе «Вконтакте». К письму нужно обязательно приложить три свои фотографии, портретные и в полный рост. Заявки принимаются до 12:00 7 февраля.
4 487
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