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В Липецке выберут «Мисс и Мистера студенчество»

4 487
#конкурс #студенчество
В Липецке выберут «Мисс и Мистера студенчество»

Организаторы конкурса начали прием заявок.

7 февраля в ДК «Сокол» состоится первый кастинг для претендентов на звание «Мисс и Мистер студенчество Липецка 2020». Свои заявки на участие в турнире интеллекта, творчества и спорта могут подать не только направленные от своего учебного заведения юноши и девушки, но и все желающие студенты.

К участию в конкурсе допускаются студенты очной формы обучения образовательных организаций среднего и высшего образования, находящиеся на территории города Липецка, в возрасте от 18 до 23 лет (включительно) с ростом от 170 см (для девушек) и от 175 см (для юношей). Каждый кандидат должен подготовить самопрезентацию продолжительностью до 3 минут, а так же продемонстрировать свои творческие способности. Финалисты конкурса прошлых лет не имеют права принимать участие в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте studlip@yandex.ru и в официальной группе «Вконтакте». К письму нужно обязательно приложить три свои фотографии, портретные и в полный рост. Заявки принимаются до 12:00 7 февраля.
4 487
#конкурс #студенчество

Комментарии (4)

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13 минут назад
Смотрите поправки в конституцию 2020, Да отвали ты в купель. Омойся.
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глафира

15 минут назад
К письму нужно обязательно приложить три свои фотографии, портретные и в полный рост-без трусив?
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Смотрите поправки в конституцию 2020

44 минуты назад
https://youtu.be/YioSX80By6s
ответить

гость

56 минут назад
Зачем всё это???
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