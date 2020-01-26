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Сотрудников торгпредства РФ в Японии заподозрили в краже секретных данных
Полиция в Японии задержала местного жителя, подозреваемого в краже секретных данных и передаче их россиянам.
По информации агентства Kyodo, правоохранители считают, что двое сотрудников российского торгпредства купили коммерческие данные у бывшего работника телекоммуникационной компании SoftBank. После увольнения мужчина якобы похитил секретную информацию с серверов компании.
Сам подозреваемый объяснил свой поступок необходимостью в деньгах.
Между тем посольство России в Японии написало в Facebook, что Токио «поддался шпиономании», сообщает www.rosbalt.ru