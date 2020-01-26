В России

30 минут назад

Минздрав сообщил о семи случаях коронавируса в приграничных с Россией регионах

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По данным ведомства, на территории страны лабораторно подтвержденных случаев заболевания пока не выявили

Семь случаев заражения коронавирусом зафиксированы в приграничных с Россией китайских регионах, один из них - летальный. Об этом в субботу сообщает Минздрав РФ.

"В приграничных с Российской Федерацией китайских административных регионах отмечены 7 случаев заболевания, один - летальный", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в России лабораторно подтвержденных случаев заболевания по-прежнему не выявлено. По данным Минздрава, на вечер субботы в мире зарегистрировано 1438 (98 % в КНР) подтвержденных заболевших коронавирусом 2019-nCoV, из которых 42 (2,9 %) закончились летальным исходом, сообщает tass.ru

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