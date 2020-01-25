Происшествия

сегодня, 16:21

Просушенная после потопа 47 школа Липецка заработает в понедельник

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#ЧП
Просушенная после потопа 47 школа Липецка заработает в понедельник

Правда, в две смены.

Как уже сообщал GOROD48, в минувшее воскресенье в 47-й школе Липецка случилось ЧП: вода из лопнувшей трубы отопительной системы в помещении четвертого этажа затопила другие восемь кабинетов и коридоры до первого этажа. В понедельник занятия в школе отменили. А потом было решено продлить внеплановые каникулы до конца недели.

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- Все это время затопленное крыло школы просушивали с помощью тепловых пушек. Комиссионно было решено, что школа может вновь открыть двери ученикам 27 января. Правда, дети временно будут учиться в две смены во втором крыле здания, которое безопасно для использования с точки зрения электропитания. Некоторые уроки будут проходить даже в конференц-зале. Безопасна с точки зрения требований противопожарной безопасности и школьная столовая, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.

По словам Светланы Бедровой, администрация школа и учителя уже оповестили родителей всех учеников о том, в какую смену им предстоит ходить на уроки.
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#ЧП

Комментарии (5)

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гость

сегодня, 17:02
Просушили, все перемыли и хорошо.Что не так, поправится летом.
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Пессимист

сегодня, 16:40
Здание в целом аварийное, это ж какая сучара определила, что в одном крыле здания проводка "сырая", а в другом, где будут занятия- "нормальная". Вопрос: в этой школе учатся дети наших отцов-командиров от кучи администраций?
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Первоклассник

сегодня, 16:34
Чё-то как-то быстро просушили! Я-то думал, месяцок ещё погулять, а оказывается, в понедельник уже в школу. Жаль, конечно!
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Фокс

сегодня, 16:29
Как? Всего лишь просушенная? Там же развалилось от горячей воды буквально ВСЁ! Потолки подвесные, щитовые двери, стеновые обои, линолеум и прочее и прочее. После "просушки" наверное "Дом Павлова" в Волгограде выглядит приличнее
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Михаил

сегодня, 16:27
Молодцы. Оперативно.
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