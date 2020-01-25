Происшествия
сегодня, 16:21
Просушенная после потопа 47 школа Липецка заработает в понедельник
Правда, в две смены.
Как уже сообщал GOROD48, в минувшее воскресенье в 47-й школе Липецка случилось ЧП: вода из лопнувшей трубы отопительной системы в помещении четвертого этажа затопила другие восемь кабинетов и коридоры до первого этажа. В понедельник занятия в школе отменили. А потом было решено продлить внеплановые каникулы до конца недели.
- Все это время затопленное крыло школы просушивали с помощью тепловых пушек. Комиссионно было решено, что школа может вновь открыть двери ученикам 27 января. Правда, дети временно будут учиться в две смены во втором крыле здания, которое безопасно для использования с точки зрения электропитания. Некоторые уроки будут проходить даже в конференц-зале. Безопасна с точки зрения требований противопожарной безопасности и школьная столовая, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.
По словам Светланы Бедровой, администрация школа и учителя уже оповестили родителей всех учеников о том, в какую смену им предстоит ходить на уроки.
- Все это время затопленное крыло школы просушивали с помощью тепловых пушек. Комиссионно было решено, что школа может вновь открыть двери ученикам 27 января. Правда, дети временно будут учиться в две смены во втором крыле здания, которое безопасно для использования с точки зрения электропитания. Некоторые уроки будут проходить даже в конференц-зале. Безопасна с точки зрения требований противопожарной безопасности и школьная столовая, - сообщила GOROD48 председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.
По словам Светланы Бедровой, администрация школа и учителя уже оповестили родителей всех учеников о том, в какую смену им предстоит ходить на уроки.
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