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сегодня, 12:27

Огромный астероид приближается к Земле

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В середине следующего месяца с нашей планетой сблизится потенциально опасный астероид. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на информацию, распространённую Национальным управлением США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA).

Речь идёт об объекте с обозначением 163373, или 2002 PZ39. Он был открыт ещё в октябре 1995 года. По различным оценкам это тело имеет в поперечнике от 440 до 990 метров. Иными словами, максимальная оценка относит объект к километровым астероидам.

Тело принадлежит к группе «Аполлонов»: это околоземные астероиды, чьи орбиты пересекают земную орбиту с внешней стороны. Такие объекты являются потенциально опасными для Земли.

Сообщается, что астероид 163373 пролетит мимо нашей планеты 15 февраля. Минимальное расстояние до Земли составит приблизительно 5,8 млн километров. Это в 15 раз больше расстояния между Землёй и Луной. Скорость движения объекта составит около 15,2 километра в секунду.

Отмечается также, что в следующий раз этот астероид пролетит мимо Земли только через полвека — в 2075 году, сообщает 3dnews.ru

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