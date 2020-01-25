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Поклонская считает китайский короновирус биологическим оружим

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Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.
Поклонская отметила, что в последние годы страшные эпидемии возникают «часто из ниоткуда».

«Учитывая масштабы человеческой подлости, технического прогресса, современного биологического и другого оружия, было бы странно списать все это на случайность. И этот коронавирус могли запустить специально», — считает представитель Госдумы.
По словам российского депутата, «тем, кто хочет властвовать над планетой», не нравится, что экономика Китая развивается «с безумной скоростью», поэтому против государства могли применить биологическое оружие. Об этом сообщает  "Рамблер"

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