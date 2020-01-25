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В горах Армении спасатели пришли на помощь российским туристам
Сутки назад поступило сообщение, что одному из членов экспедиции стало плохо.
В Армении спасатели добрались в горах Гехаркуникской области до российских туристов, которые запросили помощь. Об этом в субботу, 25 января, сообщает "Интерфакс".
Сутки назад экспедиция из шести россиян сообщила, что одному из них стало плохо и ему требуется помощь.
Вечером пятницы поисковые работы были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также опасностью снежной лавины,
Туристы находились в 13 километрах к востоку от села Ншхарк (140 км к юго-востоку от Еревана), пишет ren.tv.
Сутки назад экспедиция из шести россиян сообщила, что одному из них стало плохо и ему требуется помощь.
Вечером пятницы поисковые работы были приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также опасностью снежной лавины,
Туристы находились в 13 километрах к востоку от села Ншхарк (140 км к юго-востоку от Еревана), пишет ren.tv.