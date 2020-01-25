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В Рязани школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках

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В Рязани школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках

Все школы Рязани и области запретили использование мобильных телефонов на уроках.

Об этом 62ИНФО сообщили в региональном министерстве образования 24 января.

«По информации муниципальных органов управления образованием, ограничение (запрет) использования средств мобильной связи закреплено в локальных актах всех общеобразовательных организаций Рязанской области, в том числе в 68 школах города Рязани», — говорится в ответе на письменный запрос редакции.

14 декабря 2019 года на тот момент министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила «Российской газете», что запрет на мобильные на уроках установила каждая четвёртая школа в стране. Рекомендацию убрать телефоны из учебного процесса регионам дали её ведомство, Роспортреб- и Рособрнадзор.

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