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сегодня, 12:12
Сурков ушел с госслужбы
Причиной ухода помощника президента РФ стала "смена курса на украинском направлении"
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года, сообщает www.interfax.ru
По его словам, через месяц Сурков обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах.
Владислав Сурков занимал должность помощника президента РФ с 20 сентября 2013 по настоящее время, а также в период с 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года, сообщает www.interfax.ru