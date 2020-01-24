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В Липецкой области задержан участник поножовщины
Еще 10 декабря 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Семилукскому району Воронежской области из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставлен 29-летний уроженец Пензенской области с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения поясничной области.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в Липецкой области, где он скрывался у своих знакомых. Орудие преступления изъято. Установлено, что участники конфликта приехали на работу в Семилукский район с разных областей.
СО ОМВД России по Семилукскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Воронежской области.
дед
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