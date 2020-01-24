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сегодня, 19:26

В Липецкой области задержан участник поножовщины

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#поножовщина
В Липецкой области задержан участник поножовщины

Еще 10 декабря 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Семилукскому району Воронежской области из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приемное отделение доставлен 29-летний уроженец Пензенской области с телесными повреждениями в виде проникающего ножевого ранения поясничной области.

Полицейские установили, что в 16.20 часов 9 декабря в селе Нижняя Ведуга на улице Садовой во время распития спиртных напитков между потерпевшим и его 33-летним знакомым произошел конфликт на почве возникшей личной неприязни. Злоумышленник ударил его ножом и скрылся. У потерпевшего ухудшилось состояние, поэтому он только спустя сутки обратился в районную больницу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в Липецкой области, где он скрывался у своих знакомых. Орудие преступления изъято. Установлено, что участники конфликта приехали на работу в Семилукский район с разных областей.

СО ОМВД России по Семилукскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находится в изоляторе временного содержания.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Воронежской области.
2 921
#поножовщина

Комментарии (2)

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дед

26 минут назад
А говорят,что в селах работы нет!Вон сколько понаехавших.....
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Дебилы

сегодня, 19:33
Поубивайте друг друга поскорее)
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