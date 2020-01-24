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Губернатор издевался над пожарным

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#скандал

Глава Чувашии заставил спасателя прыгать за ключами.

Глава Чувашской республики Михаил Игнатьев вновь оказался в центре скандала, пишет РИА Новости. Во время торжественного смотра и вручения ключей от новых пожарных машин на площади перед зданием правительства Чувашии Игнатьев высоко поднял руку так, что офицеру МЧС пришлось подпрыгнуть, чтобы дотянуться до ключей. Данное видео вызвало шквал негодования жителей Чувашии. Они считают, что нельзя так унижать человека, который ежедневно спасает чужие жизни.

Импровизация, снятая на видео, мгновенно разошлась по сети, спровоцировав уже второй по счёту скандал, связанный с именем чувашского главы, пишет издание «Чебоксары 24». Ранее Михаил Игнатьев попал в топ федеральных новостей с призывом «мочить» журналистов, которые дают «искажённую информацию».

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров объяснил «Ридусу» ситуацию на смотре. По его словам, Михаил Игнатьев и подпрыгнувший за ключами офицер — старые знакомые и потому позволили себе подурачиться.

- Я сам присутствовал на этой встрече. Это были позитивные эмоции. Игнатьев — человек высокого роста, ключи поднял, этот офицер подпрыгнул — все заулыбались. Присутствующие восприняли это нормально, как дружескую шутку, — рассказал Сидоров.
188
#скандал

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