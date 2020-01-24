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Германия перечислит блокадникам 12 млн евро

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#Великая Отечественная война #блокада
Германия перечислит блокадникам 12 млн евро

Деньги планируют отдать на ремонт госпиталя.

В ближайшие дни будет подписано соглашение, которое позволит воплотить в жизнь решение Берлина о поддержке «ныне здравствующих блокадников Ленинграда», сообщает «Коммерсант». Год назад, по случаю 75-летия со дня снятия блокады города, главы МИД ФРГ и МИД России объявили: из бюджета Германии на эти цели «в качестве гуманитарного жеста» будет выделено €12 млн. Основная часть суммы пойдет на модернизацию Госпиталя ветеранов войн в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что намерение Германии выделить средства на оснащение отделений госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге в рамках гуманитарного жеста в отношении блокадников заслуживает высокой оценки. Такое мнение он высказал в беседе с журналистами.

- Это можно только приветствовать, безусловно. Подобные жесты также заслуживают высокой оценки, особенно в год 75-летия Победы, - цитирует Пескова ТАСС.

Деньги не смогут восполнить гибель жителей Ленинграда. Таким образом председатель правления петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова отреагировала на помощь Германии, которая пообещала выделить России 12 миллионов евро. Ее слова приводит «Говорит Москва».

Представитель общественной организации считает, что помощь Германии не искупает ее вину, однако это «хоть что-то». «Теперешнее поколение не виновато», — добавила Тихомирова.

Выделенная сумма распределена между двумя проектами. Основная часть средств пойдет на модернизацию петербургского Госпиталя для ветеранов войн, где ежегодно проходят стационарное лечение около 35 тыс. человек. Кроме того, часть средств (по данным КВС, до 10% от общей суммы) пойдет на создание в Санкт-Петербурге Центра встреч для российской и немецкой общественности. Основной площадкой станет существующий с 1993 года Русско-немецкий центр встреч при лютеранской церкви св. Петра и Павла (Петрикирхе на Невском проспекте).
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#Великая Отечественная война #блокада

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