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В Крыму задержан «взрывник» из Киева

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#взрывчатка #ФСБ
В Крыму задержан «взрывник» из Киева

Мужчина устроил схрон взрывчатки.

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе.

 - В ходе оперативно-розыскных мероприятий в обустроенных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг, - сообщает ФСБ РФ.



Уже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Мужчину арестовали.
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#взрывчатка #ФСБ

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