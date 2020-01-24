В Крыму задержан «взрывник» из Киева

Мужчина устроил схрон взрывчатки.

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства. Как отмечается, тайники были обустроены в Симферополе.



- В ходе оперативно-розыскных мероприятий в обустроенных им в городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг, - сообщает ФСБ РФ.







Уже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Мужчину арестовали.