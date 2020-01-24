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Путин назначил новых помощников

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#назначение #Путин
Путин назначил новых помощников

Ими стали бывшие министры.

Три бывших члена правительства - Дмитрий Козак, Максим Орешкин, Владимир Мединский получили назначения в Кремле. Президент России Владимир Путин назначил Максима Орешкина и Владимира Мединского помощниками главы государства. Соответствующие указы были подписаны в пятницу, 24 января, и опубликованы на сайте Кремля. Оба документа вступают в силу со дня подписания, 24 января, уточняют « Известия». Ранее Мединский руководил министерством культуры, а Орешкин — министерством экономического развития. Какие сферы они будут курировать в администрации главы государства, пока не сообщается.

Путин ранее говорил, что новая работа Мединского будет связана со сферой его прежней деятельности. Таким образом, бывший глава Минкульта стал третьим сотрудником кремлевской администрации с похожим функционалом — у президента уже есть советник по вопросам культуры Владимир Толстой и спецпредставитель по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, анализирует «Лента».

Преемником Мединского в должности министра культуры в правительстве Михаила Мишустина стала бывший директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. Минэкономразвития после ухода Орешкина возглавил бывший губернатор Пермского края, экс-руководитель департамента экономической политики мэрии Москвы Максим Решетников.

Глава государства увеличил количество заместителей руководителя администрации президента с двух до трех. У Антона Вайно также есть два первых заместителя и один заместитель с функциями пресс-секретаря, напоминает «Российская газета». На новую должность глава государства назначил Дмитрия Козака. Бывший вице-премьер в правительстве курировал промышленность и топливно-энергетический комплекс.
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#назначение #Путин

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