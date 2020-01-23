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Греф может уйти из Сбербанка
Если компания поменяет курс, то председатель правления не исключает своей отставки.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет пост, если в случае смены главного акционера изменится стратегия развития банка. Об этом он заявил журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. При этом Греф выразил надежду, что стратегия останется неизменной, сообщает ТАСС.
- Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании, — сказал Греф журналистам.
По мнению Грефа, Сбербанк может принести огромную пользу даже не как банк, а как крупная техкомпания. При этом к смене основного акционера глава Сбербанка относится скорее позитивно, уточняет РИА Новости. Сейчас основной акционер Сбербанка — российский Центробанк, которому принадлежит 50% + 1 акция. В прошлом месяце говорилось об обсуждении на уровне правительства передачи контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре. 22 января замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что план по выходу Банка России из капитала Сбербанка находится на завершающем этапе доработки, отмечает РБК.
- Мы глубоко убеждены, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я когда приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. Если концепция будет изменена, то я не вижу свое место в компании, — сказал Греф журналистам.
По мнению Грефа, Сбербанк может принести огромную пользу даже не как банк, а как крупная техкомпания. При этом к смене основного акционера глава Сбербанка относится скорее позитивно, уточняет РИА Новости. Сейчас основной акционер Сбербанка — российский Центробанк, которому принадлежит 50% + 1 акция. В прошлом месяце говорилось об обсуждении на уровне правительства передачи контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре. 22 января замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что план по выходу Банка России из капитала Сбербанка находится на завершающем этапе доработки, отмечает РБК.