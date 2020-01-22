сегодня, 17:07
В Липецкой области небольшой снег и до -5
В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона, который принесет с собой дождь и снег. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 4 градусов мороза, что на 7-10 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов мороза.
День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градус мороза.
А потом
...
Бауманскому хохло-карлику
ПутЕн
Точно одно
Путинская Россия
Ну начинатся....
Нет
Наконец-то
И сегодня