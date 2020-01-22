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В Липецкой области небольшой снег и до -5

37 1203
#снег
2
В Липецкой области небольшой снег и до -5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона, который принесет с собой дождь и снег. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 4 градусов мороза, что на 7-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем также ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололед гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов мороза.

День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градус мороза.

 



37 1203
#снег
2

Комментарии (38)

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2 секунды назад
..., говном осыпать за воровство ! И уничтожение России !.
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...

15 минут назад
Путину надо в ножки поклониться за такую прекрасную жизнь. Молодец!
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Бауманскому хохло-карлику

17 минут назад
Бендеровец на могиле сына: – Чи я тебе не народив, чи я тебе не годував, чи я тебе до Унiверситету не вiдпустив, чи я тобi грошi не вiдсилав!? А ти прийiхав i шо ти менi сказав? – Здравствуйте папа!?
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ПутЕн

19 минут назад
ПРОПИДОР !.
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Точно одно

20 минут назад
Ну начинатся...., путЕна П. И. Д. О. Р. А. С. И. Л. И , А зачем же он приезжал ???!.
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Путинская Россия

21 минуту назад
Нет, страна В. А. Ф. Л. Е. Р. О. В !.
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Ну начинатся....

23 минуты назад
Завидного жениха не поделят, не разберутся кто кого вафлил)))
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Нет

34 минуты назад
Отказал сегодня?, путЕн меня В а. Ф Л. И. Л !
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Наконец-то

38 минут назад
Зачем в Усмань?, На конец Зачем тебе в Усмань? поймал триПеретц , Чтоб ты ,сука ,коронавирус поймал !.
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И сегодня

40 минут назад
Отказал сегодня?, путЕн Перри Мейсона В а. Ф Л. И. Л !
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