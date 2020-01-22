В Липецкой области небольшой снег и до -5

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием циклона, который принесет с собой дождь и снег. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 4 градусов мороза, что на 7-10 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем также ожидается небольшой снег, на дорогах местами гололед гололедица. Ветер западный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов мороза, днем будет от 0 до 5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью будет от 3 до 5 градусов мороза, днем она составит от 2 до 4 градусов мороза.

День 23 января стал самым теплым в Липецке в 1993 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 31 градус мороза.