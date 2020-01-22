В России

сегодня, 16:04

На Москву обрушился снегопад

518
#снегопад #зима
На Москву обрушился снегопад

Горожанам советуют отказаться от использования личного транспорта.

Сильный снегопад начался в столице, пишет «Москва24». По прогнозам синоптиков, в городе образуется снежный покров от 2 до 4 сантиметров.

- Сейчас началось похолодание. Местами пройдет небольшой снег. В четверг днем температуру можно назвать "легким морозом", но в пятницу вновь будет повышение температуры, – рассказал "Интерфаксу" исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что в четверг на фоне усиления порывов ветра до 17 метров в секунду ожидается метель, однако она будет достаточно слабой. В пятницу через Москву пройдет атмосферный фронт. Осадки будут идти весь день, не исключен дождь.

Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей воспользоваться общественным транспортом из-за начавшегося в Москве снегопада."В Москве начался снегопад, на дорогах местами гололед. Осложняет ситуацию плохая видимость. Движение замедлилось, вечером могут быть затруднения. По возможности вечером выбирайте метро, МЦД, МЦК", – указано в официальном твиттер-аккаунте организации.

Тех, кто все же решится передвигаться по городу, ГИБДД призвала быть внимательнее на дорогах.
518
#снегопад #зима

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Новый министр спорта Матыцин рассказал о планах в отношении WADA

сегодня, 16:46

В России
Эвакуацией пострадавших с мест ДТП займутся вертолеты
Эвакуацией пострадавших с мест ДТП займутся вертолеты

сегодня, 16:44

В России
Мужчина закрылся в квартире и угрожает ребенку
#угроза убийством #дети
Мужчина закрылся в квартире и угрожает ребенку

сегодня, 15:56

В России
Многодетная мать хотела сбежать от своих малышей заграницу
#многодетные #пропавшие без вести
Многодетная мать хотела сбежать от своих малышей заграницу

сегодня, 15:49

В России
Протеже Тимати опоили и обокрали в Украине
#кража #мошенничество
Протеже Тимати опоили и обокрали в Украине

сегодня, 15:41

В России
Лукашенко оказался любимчиком россиян
#политика #Лукашенко
Лукашенко оказался любимчиком россиян

сегодня, 15:35

В России