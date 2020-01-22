В России
сегодня, 16:04
На Москву обрушился снегопад
Горожанам советуют отказаться от использования личного транспорта.
Сильный снегопад начался в столице, пишет «Москва24». По прогнозам синоптиков, в городе образуется снежный покров от 2 до 4 сантиметров.
- Сейчас началось похолодание. Местами пройдет небольшой снег. В четверг днем температуру можно назвать "легким морозом", но в пятницу вновь будет повышение температуры, – рассказал "Интерфаксу" исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он добавил, что в четверг на фоне усиления порывов ветра до 17 метров в секунду ожидается метель, однако она будет достаточно слабой. В пятницу через Москву пройдет атмосферный фронт. Осадки будут идти весь день, не исключен дождь.
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей воспользоваться общественным транспортом из-за начавшегося в Москве снегопада."В Москве начался снегопад, на дорогах местами гололед. Осложняет ситуацию плохая видимость. Движение замедлилось, вечером могут быть затруднения. По возможности вечером выбирайте метро, МЦД, МЦК", – указано в официальном твиттер-аккаунте организации.
Тех, кто все же решится передвигаться по городу, ГИБДД призвала быть внимательнее на дорогах.
- Сейчас началось похолодание. Местами пройдет небольшой снег. В четверг днем температуру можно назвать "легким морозом", но в пятницу вновь будет повышение температуры, – рассказал "Интерфаксу" исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он добавил, что в четверг на фоне усиления порывов ветра до 17 метров в секунду ожидается метель, однако она будет достаточно слабой. В пятницу через Москву пройдет атмосферный фронт. Осадки будут идти весь день, не исключен дождь.
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) призвали москвичей воспользоваться общественным транспортом из-за начавшегося в Москве снегопада."В Москве начался снегопад, на дорогах местами гололед. Осложняет ситуацию плохая видимость. Движение замедлилось, вечером могут быть затруднения. По возможности вечером выбирайте метро, МЦД, МЦК", – указано в официальном твиттер-аккаунте организации.
Тех, кто все же решится передвигаться по городу, ГИБДД призвала быть внимательнее на дорогах.