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Мужчина закрылся в квартире и угрожает ребенку

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#угроза убийством #дети
Мужчина закрылся в квартире и угрожает ребенку

Малыша хотят выбросить из окна.

Очевидцы сообщили о неком мужчине, который грозится выбросить ребенка из окна квартиры многоэтажного дома. События разворачиваются в столице на улице Восточная, сообщает «Пятый канал».

Спасатели пытаются попасть в квартиру на юге Москвы, в которой, по информации СМИ, находится человек, угрожающий выбросить ребенка из окна, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. По данным ведомства, речь идет о мужчине. При этом в пресс-службе московского МВД сказали, что это пожилая женщина.

По факту инцидента начата доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники полиции, представители экстренных и социальных служб города, а также психологи. Известно, что в 2019 году суд постановил ограничить в родительских правах мать удерживаемого в квартире ребёнка.
367
#угроза убийством #дети

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