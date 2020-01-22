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сегодня, 15:49

Многодетная мать хотела сбежать от своих малышей заграницу

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#многодетные #пропавшие без вести

Женщина устала от ухода за детьми.

Сотрудники полиции сообщили, что найдена 25-летняя мать троих детей Екатерина Т. Ее разыскали живой на границе с Абхазией, сейчас она находится в отделении полиции в Сочи, пишет издание «Регион-онлайн». Женщину нашли сотрудники полиции, за ней выехали сотрудники отдела полиции по городу Туапсе, чтобы забрать и вернуть в семью.

По словам представителей полиции, скорее всего, после семейного конфликта, женщина покинула дом и детей и уехала. Последний раз ее след проявился в автобусе, который ехал в Сочи — она забыла в нем пакет, где были некоторые документы. Правоохранители считают, что мотивом для поступка Трубкиной стало то, что ей надоело заботиться о детях и ее начал тяготить быт.
393
#многодетные #пропавшие без вести

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