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сегодня, 15:35
Лукашенко оказался любимчиком россиян
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Глава Белорусси — самый популярный в РФ иностранный политик.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".
По словам Федорова, ранее с Лукашенко конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако последний "несколько отошел в тень". Популярность белорусского лидера он объяснил тем, что его политика "при всех но" воспринимается как пророссийская, а не прозападная, пишет РИА Новости.
Валерий Фёдоров отметил, что россияне воспринимают Лукашенко как рачительного хозяина, обеспечивающего жесткий порядок в своей стране.
Кроме того, в России существует и "маргинальная точка зрения", согласно которой Лукашенко — "странный, смешной и абсолютно несовременный чудак из прошлого века", отметил глава ВЦИОМ. Такое мнение в основном распространено среди политически индифферентной молодежи, считает Федоров.
По словам Федорова, ранее с Лукашенко конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако последний "несколько отошел в тень". Популярность белорусского лидера он объяснил тем, что его политика "при всех но" воспринимается как пророссийская, а не прозападная, пишет РИА Новости.
Валерий Фёдоров отметил, что россияне воспринимают Лукашенко как рачительного хозяина, обеспечивающего жесткий порядок в своей стране.
Кроме того, в России существует и "маргинальная точка зрения", согласно которой Лукашенко — "странный, смешной и абсолютно несовременный чудак из прошлого века", отметил глава ВЦИОМ. Такое мнение в основном распространено среди политически индифферентной молодежи, считает Федоров.
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