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Лукашенко оказался любимчиком россиян

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#политика #Лукашенко

Глава Белорусси — самый популярный в РФ иностранный политик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко стал самым популярным зарубежным политиком у россиян, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в разговоре с газетой "Известия".

По словам Федорова, ранее с Лукашенко конкурировал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, однако последний "несколько отошел в тень". Популярность белорусского лидера он объяснил тем, что его политика "при всех но" воспринимается как пророссийская, а не прозападная, пишет РИА Новости.
Валерий Фёдоров отметил, что россияне воспринимают Лукашенко как рачительного хозяина, обеспечивающего жесткий порядок в своей стране.

Кроме того, в России существует и "маргинальная точка зрения", согласно которой Лукашенко — "странный, смешной и абсолютно несовременный чудак из прошлого века", отметил глава ВЦИОМ. Такое мнение в основном распространено среди политически индифферентной молодежи, считает Федоров.
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#политика #Лукашенко

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