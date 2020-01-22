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В России изменят закон о бюджете

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#бюджет #закон #поправки #правительство
В России изменят закон о бюджете

Мишустин поручил подготовить пакет поправок.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию. Об этом говорится на сайте правительства.

Исполнителями названы Министерство финансов России и Министерство труда. Поправки следует подготовить в срок до 11 февраля. Поводом для распоряжения стало послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 15 января, после которого предыдущий состав правительства ушел в отставку, уточняет «Лента».

Кроме того, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предстоит подготовить и до 20 февраля представить в кабмин предложения по уточнению единого плана по достижению национальных целей развития страны на период до 2024 года.

Руководителям федеральных органов исполнительной власти до 28 февраля 2020 года также поручено представить в кабмин соответствующие предложения по внесению изменений в госпрограммы РФ, пишет РИА Новости.
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#бюджет #закон #поправки #правительство

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