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«Миссис Вселенная» стала 43-летняя россиянка
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Женщина воспитывает четверых детей.
Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала новой «Миссис Вселенная — 2020», сообщается на ее странице в Instagram. Жюри единогласно согласилось отдать ей корону королевы красоты, пишет издание «Мегаполис».
Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой, работает гинекологом. Ксения рассказала, что, по ее мнению, растопить сердца жюри ей помогли ее образ, профессия, четверо детей, а также позитив и кураж, с которыми она шла на конкурс. К слову, принять в нем участие ей посоветовала одна из ее пациенток. В первый раз Ксения попыталась взять корону в 2016 году: она прошла кастинг, но не стала участвовать в конкурсе из-за беременности.
"Миссис Вселенная Классик 2020" – международный конкурс красоты для замужних женщин в возрасте от 40 лет. Финал конкурса уже несколько лет подряд проходит в Софии (Болгария). В этом году за титул боролись 36 участниц со всего мира. В финале конкурсантки соревновались в творческих этапах, дефиле, рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке, уточняет телеканал «Питер».
Обладательнице титула 43 года, у нее четверо детей. Она занимается аргентинским танго и увлекается литературой, работает гинекологом. Ксения рассказала, что, по ее мнению, растопить сердца жюри ей помогли ее образ, профессия, четверо детей, а также позитив и кураж, с которыми она шла на конкурс. К слову, принять в нем участие ей посоветовала одна из ее пациенток. В первый раз Ксения попыталась взять корону в 2016 году: она прошла кастинг, но не стала участвовать в конкурсе из-за беременности.
"Миссис Вселенная Классик 2020" – международный конкурс красоты для замужних женщин в возрасте от 40 лет. Финал конкурса уже несколько лет подряд проходит в Софии (Болгария). В этом году за титул боролись 36 участниц со всего мира. В финале конкурсантки соревновались в творческих этапах, дефиле, рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке, уточняет телеканал «Питер».
390