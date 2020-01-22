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сегодня, 15:02
В России назначен новый генеральный прокурор
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Совет Федераций утвердил кандидатуру Краснова.
Совет Федерации в среду на пленарном заседании освободил Юрия Чайку от должности генеральнoго прокурора РФ и назначил на нее Игоря Краснова. За его кандидатуру сенаторы проголосовали единогласно, сообщает ТАСС. Игорь Краснов, вступая в должность генпрокурора РФ, принял присягу, уточняет РИА Новости. Краснов также поставил подпись под документом. Как после этого сообщила пресс-служба Кремля, президент РФ Владимир Путин своим указом освободил Краснова от прежней должности - заместителя председателя Следственного комитета РФ.
Краснов пообещал оценить работу прокуроров всех регионов. Новый генпрокурор заявил, что при принятии решений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей нужно использовать индивидуальный подход, а систему проверок бизнеса необходимо отрегулировать. По словам Краснова, он планирует наладить обратную связь с населением и повысить прозрачность работы прокуратуры, чтобы знать слабые места ведомства, пишет РБК.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила Краснова с Михаилом Ломоносовым, который из Холмогор пришел в столицу и добился успеха. Человек молодой, незашоренный, который имеет большой опыт работы, подчеркнула она.
Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в городе Архангельск. Окончил Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова (ныне - Северный федеральный университет). С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах являлся следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры. В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года - самостоятельное ведомство - Следственный комитет РФ). В СК Краснов курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление. Он вел дела «Боевой организации русских националистов», о покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, а также дело об убийстве политика Бориса Немцова.
Краснов пообещал оценить работу прокуроров всех регионов. Новый генпрокурор заявил, что при принятии решений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей нужно использовать индивидуальный подход, а систему проверок бизнеса необходимо отрегулировать. По словам Краснова, он планирует наладить обратную связь с населением и повысить прозрачность работы прокуратуры, чтобы знать слабые места ведомства, пишет РБК.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сравнила Краснова с Михаилом Ломоносовым, который из Холмогор пришел в столицу и добился успеха. Человек молодой, незашоренный, который имеет большой опыт работы, подчеркнула она.
Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
Игорь Викторович Краснов родился 24 декабря 1975 года в городе Архангельск. Окончил Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова (ныне - Северный федеральный университет). С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах являлся следователем центрального аппарата Генеральной прокуратуры. В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре РФ (с 2011 года - самостоятельное ведомство - Следственный комитет РФ). В СК Краснов курировал Главное управление по расследованию особо важных дел и Главное следственное управление. Он вел дела «Боевой организации русских националистов», о покушении на Анатолия Чубайса в 2005 году, дело «белгородского стрелка» Сергея Помазуна, а также дело об убийстве политика Бориса Немцова.
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