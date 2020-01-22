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Долги россиян по ЖКХ могут перейти коллекторам
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Агентствам планируют отдать право выбивать задолженности.
Коллекторские агентства допустят до полноценной работы с долгами граждан по ЖКХ. Это предполагает новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности физлиц, сообщает «Коммерсант». Также в него внесены изменения, согласно которым регулятор рынка — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) — будет вести два госреестра: профессиональных коллекторов, к которым предъявят повышенные требования, и остальных взыскателей. Эксперты отмечают, что главный вопрос — как этот закон будет работать.
- Традиционно взысканием долгов по ЖКХ занимались управляющие компании. У них для этого есть гораздо больше возможностей, чем у коллекторов. Во-первых, у них нет ограничений, когда можно звонить и вступать в контакт. Во-вторых, они находятся в непосредственной близости к должникам и могут активизировать совет многоквартирного дома. В-третьих, у них есть такие убойные механизмы воздействия, как отключение подачи некоторых ресурсов, - считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Свое мнение она высказала в беседе с « Известиями».
- Законопроект, скорее всего, будет концептуально поддержан. Ко второму чтению могут появиться поправки, которые установят отдельный порядок взыскания долгов в сфере ЖКХ, - отметил в разговоре с РИА Новости ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. Он считает, что коллекторов нельзя допускать к долгам граждан за ЖКХ. По его словам, этим должна заниматься либо управляющая компания как исполнитель коммунальных и жилищных услуг в многоквартирном доме, либо поставщики ресурсов при прямых договорах.
Один из источников «Коммерсанта» уточнил, что предложенная версия документа — не окончательная, часть положений будет дорабатываться.
Ранее в январе стали известны самые ненадежные заемщики. Среди них — охранники, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики и кладовщики. Наиболее дисциплинированными плательщиками по кредитам являются профессиональные военные. На них приходится всего 0,6 процента совокупного портфеля коллекторов. Также в число надежных заемщиков входят врачи и учителя, напоминает «Лента».
- Традиционно взысканием долгов по ЖКХ занимались управляющие компании. У них для этого есть гораздо больше возможностей, чем у коллекторов. Во-первых, у них нет ограничений, когда можно звонить и вступать в контакт. Во-вторых, они находятся в непосредственной близости к должникам и могут активизировать совет многоквартирного дома. В-третьих, у них есть такие убойные механизмы воздействия, как отключение подачи некоторых ресурсов, - считает исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Свое мнение она высказала в беседе с « Известиями».
- Законопроект, скорее всего, будет концептуально поддержан. Ко второму чтению могут появиться поправки, которые установят отдельный порядок взыскания долгов в сфере ЖКХ, - отметил в разговоре с РИА Новости ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. Он считает, что коллекторов нельзя допускать к долгам граждан за ЖКХ. По его словам, этим должна заниматься либо управляющая компания как исполнитель коммунальных и жилищных услуг в многоквартирном доме, либо поставщики ресурсов при прямых договорах.
Один из источников «Коммерсанта» уточнил, что предложенная версия документа — не окончательная, часть положений будет дорабатываться.
Ранее в январе стали известны самые ненадежные заемщики. Среди них — охранники, водители, официанты, слесари, монтажники, грузчики, сварщики и кладовщики. Наиболее дисциплинированными плательщиками по кредитам являются профессиональные военные. На них приходится всего 0,6 процента совокупного портфеля коллекторов. Также в число надежных заемщиков входят врачи и учителя, напоминает «Лента».
305