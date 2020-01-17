В России
58 минут назад
Новый механизм проверки водителей обсудят в феврале
Автомобилистов точно будут обследовать.
Решение о порядке проведения обязательного медицинского осмотра для автомобилистов и механизмы проверки водителей могут огласить в феврале текущего года. Об этом в пятницу сообщил ТАСС главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн в кулуарах Ассамблеи "Здоровая Москва".
- Министр объявила - февраль, а как оно будет на самом деле, не знаю. Но то, что обследование водителей будет, это совершенно точно, - сказал он. Отвечая на вопрос о механизмах и инструментах, которые будут действовать при проверке водителей, Брюн отметил, что они частично определены, но его просили это пока не озвучивать.
20 ноября стало известно о разработке законопроекта, ужесточающего правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно документу, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Вступить в силу новый порядок должен был 22 ноября 2019 года.
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз, напоминает «Лента».
Позже Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. После вмешательства президента начало реализации решили отложить до лета. Владимир Путин призвал чиновников подходить к таким новшествам с умом. А если изменения действительно необходимы — вводить их поэтапно, уточняют «Вести».
- Министр объявила - февраль, а как оно будет на самом деле, не знаю. Но то, что обследование водителей будет, это совершенно точно, - сказал он. Отвечая на вопрос о механизмах и инструментах, которые будут действовать при проверке водителей, Брюн отметил, что они частично определены, но его просили это пока не озвучивать.
20 ноября стало известно о разработке законопроекта, ужесточающего правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Согласно документу, автомобилистов обяжут не только проходить «собеседование» с врачами и проверять зрение, но также сдавать кровь и мочу. Вступить в силу новый порядок должен был 22 ноября 2019 года.
Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, а сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене. Отмечалось, что после 22 ноября ее стоимость может вырасти в 13 раз, напоминает «Лента».
Позже Минздрав "с учетом обеспокоенности граждан" принял решение отложить вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей. Президент России Владимир Путин назвал новые правила чушью. После вмешательства президента начало реализации решили отложить до лета. Владимир Путин призвал чиновников подходить к таким новшествам с умом. А если изменения действительно необходимы — вводить их поэтапно, уточняют «Вести».