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Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4

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#авария #ДТП
Более 20 автомобилей столкнулись на трассе М-4

Массовая авария произошла в Адыгее.

На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб республики. Известно о 12 пострадавших, из них семь женщин. Среди пострадавших две несовершеннолетние девочки. Одну из них доставили в больницу Краснодара, вторую врачи отправили на амбулаторное лечение. Двое погибли.

Массовая авария произошла на адыгейской части трассы. В столкновениях, которые произошли на 1357-м км трассы М-4 «Дон», участвовало порядка 20 автомобилей. По предварительным данным, причиной ДТП стали туман и гололед. В ГУОБДД отметили, что движение на участке дороги, где произошла авария, осуществляется по одной полосе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, а также министр внутренних дел по Республике Адыгея Владимир Алай, пишет РБК.

Развернут оперативный штаб, в район происшествия направлена оперативная группа, организована работа психологов. На месте ДТП развернут подвижной пункт обогрева.
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#авария #ДТП

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