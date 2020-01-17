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Мишустин и Медведев встретились с министрами
Правительству озвучили новые задачи.
Премьер-министр России Михаил Мишустин и бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев в пятницу, 17 января, провели встречу с членами ушедшего в отставку кабинета министров. До этого они около часа общались тет-а-тет, сообщают «Известия».
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал самой главной задачей нового правительства на данный момент - "сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию". Кроме того, Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента. Медведева он поблагодарил за совместную работу, а остальных чиновников, которые продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства, попросил "от этого не отступать", уточняет «Интерфакс».
- В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся, - пообещал Мишустин.
16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ, напоминает «Лента».
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал самой главной задачей нового правительства на данный момент - "сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию". Кроме того, Мишустин отметил важность исполнения положений послания президента. Медведева он поблагодарил за совместную работу, а остальных чиновников, которые продолжают исполнять свои обязанности после отставки правительства, попросил "от этого не отступать", уточняет «Интерфакс».
- В ближайшее время после соответствующих консультаций и объявления состава нового кабинета мы встретимся, - пообещал Мишустин.
16 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра. До этого его кандидатуру поддержали депутаты Госдумы. Впервые в истории не было ни одного голоса против. Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ, напоминает «Лента».