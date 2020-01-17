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Вода в крещенских купелях в Липецке безопасна

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#крещение #вода #крещенские купания #безопасность
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Вода в крещенских купелях в Липецке безопасна

Санитарные врачи провели исследования воды в местах для купания.

Результаты исследования проб воды в местах крещенских купаний в Липецке показали, что они безопасны. Об этом GOROD48 сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. Лабораторные санитарно-химические исследования по безопасности воды в местах крещенских купаний — на центральном пляже и пруд в районе поселка Тракторостроителей — показали, что там можно заходить в воду без опаски подхватить инфекционное заболевание.

Данные о безопасности воды в местах крещенских купаний в Ельце и районах области Роспотребнадзор намерен сообщить в течение дня.

Напомним, крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. На основных местах купаний будут дежурить полицейские, спасатели и медики.

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#крещение #вода #крещенские купания #безопасность
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Комментарии (4)

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батюшка Евстафий

4 минуты назад
Не поможет! Грехи всё равно не смоються!
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Во сколько начинается?

15 минут назад
В ночь понятие растяжимое, в 12 ночи туда переться не охота.
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Липчанин

36 минут назад
Как руки подают , кобели
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Истеричная ипотечная разведенка с прицепом

58 минут назад
Вранье все это я свою шерсть там полоскала
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