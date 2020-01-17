Вода в крещенских купелях в Липецке безопасна

Санитарные врачи провели исследования воды в местах для купания.

Результаты исследования проб воды в местах крещенских купаний в Липецке показали, что они безопасны. Об этом GOROD48 сообщили в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области. Лабораторные санитарно-химические исследования по безопасности воды в местах крещенских купаний — на центральном пляже и пруд в районе поселка Тракторостроителей — показали, что там можно заходить в воду без опаски подхватить инфекционное заболевание.



Данные о безопасности воды в местах крещенских купаний в Ельце и районах области Роспотребнадзор намерен сообщить в течение дня.



Напомним, крещенские купания пройдут в ночь с 18 на 19 января. На основных местах купаний будут дежурить полицейские, спасатели и медики.



