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Курс доллара может взлететь до 200 рублей

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#валюта #рубль #доллар
Курс доллара может взлететь до 200 рублей

Аналитик предрек России обвал валюты.

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Такое заявление он сделал в ходе экспертной дискуссии «Горизонты экономической политики» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС, сообщает «Лента.ру».

- Минфин через бюджетное правило таргетирует курс рубля. Он создает основной спрос на иностранную валюту. Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно, — отметил Ведев.

Рубль в начале торговой сессии четверга слегка повышается к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.03 мск снижался на 1 копейку — до 61,41 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 68,46 рубля, приводит данные издание «Прайм».

Днём ранее, после заявления об отставке правительства России, курс рубля в ходе торгов практически не изменился.
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#валюта #рубль #доллар

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