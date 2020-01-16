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Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина: ради денег начнет рожать быдло
Алена Водонаева резко раскритиковала расширение программы маткапитала.
- Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, - цитирует Водонаеву «Лента». Телезвезда считает, что «отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки» будут заводить детей не потому, что хотят стать родителями, а ради этих денег, так как находятся в тяжелом финансовом положении.
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Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше ~ 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь ...
По мнению ведущей, проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Телеведущая также раскритиковала идею выплачивать семьям с детьми ежемесячную помощь и ввести бесплатные обеды в школах для младшеклассников.
Подписчики высмеяли слова Водонаевой, отмечает телеканал «360». Они предположили, что модель собирается стать депутатом, и посоветовали ей самой подумать, как она намерена бороться с падением рождаемости.
Напомним, российские семьи будут получать материнский капитал уже при рождении первого ребенка, выплаты будут осуществляться с января 2020 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. На первого ребенка будут получать столько же денег, сколько сейчас получают при рождении второго (466 417 руб.). Маткапитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тыс. руб. Как уточнил Путин, общий размер маткапитала для семей с двумя детьми превысит 616 тыс. и будет индексироваться.