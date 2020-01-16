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сегодня, 12:33

Создана рабочая группа по изменению Конституции

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#Конституция #Путин
Создана рабочая группа по изменению Конституции

Путин утвердил ее состав.

Владимир Путин утвердил состав рабочей группы по изменению Конституции Президент России Владимир Путин создал рабочую группу, которая подготовит предложения о поправках к Конституции, анонсированных в послании Федеральному собранию. Об этом сообщает «Коммерсант». Среди 75 членов группы — не только юристы, депутаты и сенаторы, но и врачи, директора картинных галерей, главы ряда профсоюзов, а также Елена Исинбаева и Захар Прилепин.

Художественный руководитель театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков с большими надеждами отнесся к включению его в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

- Еду с большими надеждами. Это большое революционное дело, и те поправки в Конституцию, которые предложил Владимир Владимирович Путин, дают основание так думать, - сказал Машков ТАСС. - Это ответственная миссия. Уверен, что так думают все, кто едет сейчас на заседание. Едут с надеждами и чистыми мыслями.

Сопредседателями группы назначены три доктора юридических наук: глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас (председатель либеральной платформы «Единой России»), глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу с участниками рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.
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#Конституция #Путин

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