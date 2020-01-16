В России

сегодня, 12:27

Мишустина внесли в базу «Миротворца»

119
#Крым #Украина #Мишустин
Мишустина внесли в базу «Миротворца»

Чиновник ранее приезжал в Крым.

Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованного 16 января сообщения на ресурсе. В основании для внесения в базу на сайте сообщается, что Мишустин «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым», уточняют «Известия». В апреле 2015 года Мишустин, будучи главой Федеральной налоговой службы России, посещал налоговую инспекцию в Ялте.

Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Затем состоялись встречи с ЛДПР и КПРФ, напоминает РИА Новости.

Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Киев отказывается признавать итоги голосования.

Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты, уточняет ТАСС.
119
#Крым #Украина #Мишустин

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Педиатра будут судить из-за смерти школьницы
#педиатр #диагноз
Педиатра будут судить из-за смерти школьницы

32 минуты назад

В России
Насильник напал на женщину в подъезде
#изнасилование
Насильник напал на женщину в подъезде

45 минут назад

В России
Семиклассица забеременела от 10-летнего приятеля
#дети #беременность
Семиклассица забеременела от 10-летнего приятеля

50 минут назад

В России
Курс доллара может взлететь до 200 рублей
#валюта #рубль #доллар
Курс доллара может взлететь до 200 рублей

сегодня, 12:48

В России
Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина: ради денег начнет рожать быдло
#демография #маткапитал
Звезда «Дома 2» ответила на послание Путина: ради денег начнет рожать быдло

сегодня, 12:41

В России
Создана рабочая группа по изменению Конституции
#Конституция #Путин
Создана рабочая группа по изменению Конституции

сегодня, 12:33

В России