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Мишустина внесли в базу «Миротворца»
Чиновник ранее приезжал в Крым.
Глава Федеральной налоговой службы, кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин попал в базу украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованного 16 января сообщения на ресурсе. В основании для внесения в базу на сайте сообщается, что Мишустин «сознательно нарушал государственную границу Украины с целью проникновения в Крым», уточняют «Известия». В апреле 2015 года Мишустин, будучи главой Федеральной налоговой службы России, посещал налоговую инспекцию в Ялте.
Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Затем состоялись встречи с ЛДПР и КПРФ, напоминает РИА Новости.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Киев отказывается признавать итоги голосования.
Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты, уточняет ТАСС.
Сегодня Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встречается со всеми парламентскими фракциями - первой встречу провела "Единая Россия". Затем состоялись встречи с ЛДПР и КПРФ, напоминает РИА Новости.
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикацию персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей региона высказались за присоединение к России. Киев отказывается признавать итоги голосования.
Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике лиц из списка "Миротворца" украинские пограничники отказываются пускать в страну. После убийства журналиста Олеся Бузины и политика Олега Калашникова, чьи личные данные, включая адреса, незадолго до преступлений были опубликованы на ресурсе, против сотрудников сайта было возбуждено уголовное дело. В связи с требованиями ЕС проект был на некоторое время закрыт. Но вскоре "Миротворец" возобновил работу, невзирая на многочисленные протесты, уточняет ТАСС.