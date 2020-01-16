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В мировом суде прогремели выстрелы: погиб пристав

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#стрельба #суд #пристав
В мировом суде прогремели выстрелы: погиб пристав

ЧП произошло в Новокузнецке.

В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка. Ранения получили два человека, сообщает «Интерфакс». Судебный пристав, раненный при стрельбе, скончался в машине скорой помощи. Погибший был ранен в живот, после чего у него начался травматический шок. Вторая пострадавшая - юрист. У нее ранения ног и лица, женщина находится в тяжелом состоянии.

Стрелок задержан. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах мужчина, устроивший стрельбу в мировом суде, был потерпевшим в уголовном деле об умышленном уничтожении имущества: его сосед трактором повредил забор на приусадебном участке. Сегодня спор должны были слушать в суде.


По факту покушения на убийство двух человек в здании мирового суда в Новокузнецке возбуждено уголовное дело, сообщил Следственный комитет России (СКР). Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в город следователей центрального аппарата ведомства. Бастрыкин также дал поручение переквалифицировать действия задержанного с учетом смерти одного человека и предъявить ему обвинение.
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#стрельба #суд #пристав

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