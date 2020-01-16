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Аналитики прогнозируют рост цен на недвижимость

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#недвижимость #жилье
Аналитики прогнозируют рост цен на недвижимость

Стоимость жилья может подскочить на 10-15%.

Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для «Известий» сделали аналитики ЦИАН. В некоторых новостройках, где квартиры хорошо покупаются, рост цен может составить 15%, считают девелоперы. Стоимость жилья будет увеличиваться из-за перехода на эскроу-счета, снижения объемов предложения и ипотечных ставок.

По словам руководителя аналитического центра ЦИАН Алексея Попова, стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Обычно цены растут весной и осенью, а летом наступает стагнация, отмечает РИА Новости.

За прошедший год "первичка" подорожала в целом по стране на 30%, достигнув 68 тысяч рублей за квадратный метр, а "вторичка" - на 5% - до 45 тысяч рублей. Это связано также с переходом отрасли на проектное финансирование и ростом НДС до 20%.
132
#недвижимость #жилье

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