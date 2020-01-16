Аварийный мост через Каменный лог в этом году все же отремонтируют

В прошлом году мэрия Липецка не нашла подрядчика на эту работу.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству Липецкого горсовета председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин рассказал о планах по ремонту дорог в этом году.



Из доклада следовало, что в этом году будут капитально отремонтированы

дороги на улице Водопьянова (от дома №106а по проспекту Победы до дома №41 по улице Водопьянова), Заводской площади (от дома №193 по улице Студеновская до дома №2 по улице Баумана) и улицы Минской. Как уже сообщал GOROD48, УГС Липецка как никогла рано объявил аукцион на ремонты улицы Водопьянова и площади Заводской (они объединены в один лот со стартовой ценой в 108,5 млн рублей - работы там начнутся уже весной со сроком их окончания до 1 сентября.



По словам чиновника, после завершения ремонтов доля дорог не по ГОСТу в Липецке сократиться до 29% (в этом году продолжится реконструкция проспекты Победы и будет расширена улица Баумана - от площади Заводской до автодороги Орел-Тамбов). Кстати, «в грунте» до сих пор находится более 90 км городских дорог.



- Той суммы в горбюджете, которая выделена на отсыпку таких дорог щебнем и шлаком, конечно, недостаточно. Мы сформируем с вашей помощью рейтинг таких дорог и при выделении дополнительного финансирования мы будем по очереди делать дороги в частном секторе, - сказал вице-мэр Константин Власов.



Очень небольшие средства выделены на ревизию и очистку ливневой канализации - всего 11% от необходимого, по словам Николая Воронина. 5,4 миллиона рублей будет потрачено на ремонт и установку новых дорожных знаков, 11 миллионов - на разметку 156 дорог краской и пластиком. На обследование технического состояния моста через Каменный лог по улице Терешковой выделено 13 млн рублей. МБУ «Управление благоустройства Липецка» получило в этом году 68,9 млн рублей на ямочный и текущий ремонт городских дорог.



Отвечая на вопросы депутатов, Николай Воронин сообщил, что в этом году в Липецке заработают посты весогабаритного контроля, и палата за перегруз дорог грузовиками в виде штрафов за порчу дорог будет пополнять муниципальный бюджет.



- Мы планируем купить мобильные весогабаритные станции, чтобы не позволить водителям большегрузов искать пути обхода стационарных постов контроля, - добавил Константин Власов.



- Мы заложили деньги в прошлом году на ремонт вантового моста через лог между улицами Доватора и Филипченко, а он так и не сделан! Вы говорите, что не нашли подрядчика на эту работу! Но как же так? Если Магомед не идет к горе, то пусть гора пойдет к Магомеду! Посадите на телефон одного человека, пусть он обзвонит все организации, которые могли бы сделать этот мост, и найдите подрядчика! - обратился к чиновникам председатель депутатской комиссии Борис Бондарев.



Чиновники пообещали найти подрядчика и в этом году отремонтировать аварийный мост, соединяющий 11-й и 15-й микрорайоны.