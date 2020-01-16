Вывеска с остановки чуть не упала на липчан

Это произошло в утренний час-пик.

Сегодня утром в Липецке на остановке «Улица Циолковского» чуть не случилось несчастье – с крыши павильона для пассажиров оторвалась и упала вывеска.

По словам липчанки Ирины, которая стала невольным свидетелем этого происшествия, остановка была заполнена людьми.

- Тяжёлая железная вывеска. Вопрос, как она была прикреплена? Чудом обошлось без жертв. И интересно, кто в таком случае отвечал бы за это, - задается вопросом Ирина.

Ранее, замечает липчанка, с козырька этой остановки на людей падал только снег.