В Липецке приостановили работу аграрной партии

Политическая ячейка игнорирует контролирующие органы.

Решением Липецкого областного суда в регионе приостановлена деятельность отделения общественной организации политической партии «Возрождение аграрной России». Таким образом суд удовлетворил иск регионального управления министерства юстиции Российской Федерации.



Как указано в иске Минюста, причиной для ограничения деятельности регионального отделения партии «Возрождение аграрной России» стали итоги документарной проверки. Сотрудники управления установили, что руководство региональной ячейки партии не соблюдало собственный устав в части регулярного проведения конференций, заседаний, переизбрания своего Совета и директора. Кроме того, в нарушение федерального законодательства, региональное отделение уже второй год не представляет Минюсту информацию о продолжении своей работы. Руководству регионального отделения неоднократно выносились предупреждения, которые были оставлены без внимания. В суде было выяснено, что председатель областного отделения «Возрождения аграрной России» не возражает насчет приостановления деятельности его организации. Работа регионального отделения партии приостановлена на месяц.



«Возрождение аграрной России» — левоцентристская всероссийская политическая партия, образованная 27 октября 2012 года, зарегистрирована 7 мая 2013 года. Партия была создана по инициативе Аграрного союза России (председатель — Василий Стародубцев), парламентской фракции «Аграрный союз» на съезде народных депутатов РФ (лидер — Михаил Лапшин) и профсоюза работников агропромышленного комплекса России (председатель ЦК профсоюза — Александр Давыдов). Партия основывает свою деятельность на принципах патриотизма и гуманизма, государственности и правопорядка, на идеалах социальной справедливости, защиты интересов людей труда. Целями партии определены достижение продовольственной независимости страны, развитие села, предоставление земель и увеличение доходности аграриев.