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22 минуты назад

Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьера

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#правительство #Владимир Путин
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства России, сообщают «Известия»со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — отметили в пресс-службе.



С депутатами Госдумы Михаил Мишустин встретится уже завтра. 

Напомним, что об отставке правительства в полном составе ранее 15 января объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что во время послания к Федеральному собранию Путин обозначил серьезные изменения в Конституцию страны, и правительство должно предоставить ему возможность принимать все необходимые решения для их реализации.

Президент поручил членам кабмина исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Позднее он предложил на должность премьер-министра кандидатуру Мишустина и подписал указ об отставке правительства.

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#правительство #Владимир Путин

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