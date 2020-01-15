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22 минуты назад
Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьера
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства России, сообщают «Известия»со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — отметили в пресс-службе.
С депутатами Госдумы Михаил Мишустин встретится уже завтра.
Напомним, что об отставке правительства в полном составе ранее 15 января объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что во время послания к Федеральному собранию Путин обозначил серьезные изменения в Конституцию страны, и правительство должно предоставить ему возможность принимать все необходимые решения для их реализации.
Президент поручил членам кабмина исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Позднее он предложил на должность премьер-министра кандидатуру Мишустина и подписал указ об отставке правительства.
«Заручившись согласием, Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — отметили в пресс-службе.
С депутатами Госдумы Михаил Мишустин встретится уже завтра.
Напомним, что об отставке правительства в полном составе ранее 15 января объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Он отметил, что во время послания к Федеральному собранию Путин обозначил серьезные изменения в Конституцию страны, и правительство должно предоставить ему возможность принимать все необходимые решения для их реализации.
Президент поручил членам кабмина исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Позднее он предложил на должность премьер-министра кандидатуру Мишустина и подписал указ об отставке правительства.