В Липецкой области до +3

В ближайшие трое суток погода в Липецкой области будет облачной с прояснениями, преимущественно без осадков. Исключением станет ночь с 16 на 17 января — атмосферный фронт атлантического циклона принесет дождь и мокрый снег, на дорогах образуется гололедица.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 16 и 17 января — около нуля градусов, что на 9-11 градусов выше нормы, 18 января - 1-2 градуса мороза, что на 8-9 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек, местами порывы достигнут 17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью - от 1 до 3 градусов мороза, днем она составит около нуля градусов.



День 16 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +3 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1943 году – 31 градус мороза.



