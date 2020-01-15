Водитель «Лады Гранты» пробил головой лобовое стекло во время двойной аварии

Мужчину госпитализировали.

Сегодня на улице Катукова в Липецке возле остановки «Парк Молодежный» столкнулись автомобили «Лада Гранта», «Ниссан» и «ГАЗель».- «Лада» ударила в «Ниссан», тот по инерции врезался в «ГАЗель», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. От удара у «Ниссана» вырвало колесо, а «Гранта» прокатилась до остановки.В аварии пострадал водитель «Лады», мужчина не был пристегнут, и пробил головой лобовое стекло автомобиля. Его госпитализировали.Движение по улице Катукова в месте аварии затруднено.