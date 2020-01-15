Происшествия
сегодня, 15:06
Водитель «Лады Гранты» пробил головой лобовое стекло во время двойной аварии
Мужчину госпитализировали.
Сегодня на улице Катукова в Липецке возле остановки «Парк Молодежный» столкнулись автомобили «Лада Гранта», «Ниссан» и «ГАЗель».
- «Лада» ударила в «Ниссан», тот по инерции врезался в «ГАЗель», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. От удара у «Ниссана» вырвало колесо, а «Гранта» прокатилась до остановки.
В аварии пострадал водитель «Лады», мужчина не был пристегнут, и пробил головой лобовое стекло автомобиля. Его госпитализировали.
Движение по улице Катукова в месте аварии затруднено.
- «Лада» ударила в «Ниссан», тот по инерции врезался в «ГАЗель», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. От удара у «Ниссана» вырвало колесо, а «Гранта» прокатилась до остановки.
В аварии пострадал водитель «Лады», мужчина не был пристегнут, и пробил головой лобовое стекло автомобиля. Его госпитализировали.
Движение по улице Катукова в месте аварии затруднено.
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