Происшествия

сегодня, 15:06

Водитель «Лады Гранты» пробил головой лобовое стекло во время двойной аварии

8 2007
#авария #ДТП
2
Водитель «Лады Гранты» пробил головой лобовое стекло во время двойной аварии

Мужчину госпитализировали.

Сегодня на улице Катукова в Липецке возле остановки «Парк Молодежный» столкнулись автомобили «Лада Гранта», «Ниссан» и «ГАЗель».

- «Лада» ударила в «Ниссан», тот по инерции врезался в «ГАЗель», - рассказали GOROD48 очевидцы аварии. От удара у «Ниссана» вырвало колесо, а «Гранта» прокатилась до остановки.

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В аварии пострадал водитель «Лады», мужчина не был пристегнут, и пробил головой лобовое стекло автомобиля. Его госпитализировали.

Движение по улице Катукова в месте аварии затруднено.

8 2007
#авария #ДТП
2

Комментарии (8)

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Дык +

3 минуты назад
А нафиг в «Лада Гранта» пристегиваться? У него номер не ЕКХ?
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весёлый

3 минуты назад
А лучше в шлемах за рулём
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весёлый

3 минуты назад
Да вопрос сложный о ремнях безопасности ,одни хорошо не пристегнулись ,да улетели из машины и живые остались,другим головы посрезало ремнём ,накладные подушки нужны в этом случае на лоб.
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Ваш

4 минуты назад
Может теперь пустая башка поймет, что лада - не машина
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жительница

9 минут назад
Это ж на какой скорости нужно лететь, чтобы головой пробить стекло???? На этом участке всегда много машин и едут они как черепахи, а на Ладе водитель думал, что на реактивном самолете летит?
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ясновидящий

сегодня, 15:29
Миротворец, на все 100% согласен
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Миротворец

сегодня, 15:27
Если б не сладко не кто б не хлопал .... а так все как было так и будет 20 лет у власти человек
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ясновидящий

сегодня, 15:24
наверное послание путина спешили выполнять уж больно сладко лапшу вешал
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