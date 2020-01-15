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сегодня, 15:02
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
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Правда, всего на одну строчку.
Россия в 2020 году улучшила свои позиции в рейтинге мировых стран по версии американского новостного и аналитического журнала US News & World Report. Рейтинг был опубликован 15 января. Теперь РФ занимает 23-ю строчку, опередив ряд стран Восточной Европы. В прошлом году Россия в том же рейтинге заняла 24-ю позицию, уточняют «Известия».
Список наиболее могущественных стран мира является частью более обширного рейтинга лучших государств, составляемого US News & World Report ежегодно, напоминает ТАСС. В этот раз к числу лучших отнесены 73 страны. Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней идут Канада, Япония, Германия и Австралия. При составлении рейтинга его авторы выделили 65 признаков, которые, по их мнению, необходимы, чтобы оценить успех страны в различных областях. Эти характеристики были объединены в девять основных категорий, одной из которых стали сила и влияние на мировой арене. Кроме того, в число этих девяти категорий попали развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие.
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Соседями России по итоговому рейтингу оказались Объединенные Арабские Эмираты (23-е место) и Португалия (25-е), перечисляет РБК.
Список наиболее могущественных стран мира является частью более обширного рейтинга лучших государств, составляемого US News & World Report ежегодно, напоминает ТАСС. В этот раз к числу лучших отнесены 73 страны. Первое место в рейтинге заняла Швейцария, за ней идут Канада, Япония, Германия и Австралия. При составлении рейтинга его авторы выделили 65 признаков, которые, по их мнению, необходимы, чтобы оценить успех страны в различных областях. Эти характеристики были объединены в девять основных категорий, одной из которых стали сила и влияние на мировой арене. Кроме того, в число этих девяти категорий попали развитие туристической отрасли, инновации, социальная сфера, культура, темпы роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, историческое наследие.
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Соседями России по итоговому рейтингу оказались Объединенные Арабские Эмираты (23-е место) и Португалия (25-е), перечисляет РБК.
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