Общество
сегодня, 13:48
Саратовская «управляшка» бросила липчан
10 1278
Управляющая компания игнорирует предписания жилищной инспекции.
Государственная жилищная инспекция Липецкой области намерена отозвать лицензию управляющей компании из Саратова. УК «ЖКО» попала на липецкий рынок через конкурс. В Липецке долго не могли найти управляющую компанию для 13 домов, по большей части — общежитий. Выиграв в августе 2019 года конкурс, саратовцы, несмотря на выгодный для них тариф на содержание и текущий ремонт жилья, свою работу делали спустя рукава.
- Управляющая компания ООО «ЖКО» уклоняется от проведения проверок Госжилинспекции Липецкой области. На работу этой обслуживающей компании неоднократно жаловались жители многоквартирных домов областного центра. С августа 2019 по 14 января 2020 года поступило 106 обращений. По их заявлениям было проведено 69 проверок, по результатам которых в отношении «ЖКО» выдано 56 предписаний, возбуждено 12 административных дел, - отмечают в управлении ЖКХ по Липецкой области.
Уклонения от проведения проверок ведет к лишению лицензии. ГЖИ намерено добиться отзыва разрешения на работу «ЖКО». Потом от услуг УК смогут отказаться жильцы домов, право обслуживания зданий снова разыграют по конкурсу.
В управлении ЖКХ отмечают, что не все «варяги» среди управляющих компаний плохо относятся к своим обязанностями. Например, еще одна компания из Саратова («Жилфондпроект»), которая также получила проблемные дома в Липецке по конкурсу, исправно выполняет свою работу: на УК достаточно мало нареканий от жильцов.
- Управляющая компания ООО «ЖКО» уклоняется от проведения проверок Госжилинспекции Липецкой области. На работу этой обслуживающей компании неоднократно жаловались жители многоквартирных домов областного центра. С августа 2019 по 14 января 2020 года поступило 106 обращений. По их заявлениям было проведено 69 проверок, по результатам которых в отношении «ЖКО» выдано 56 предписаний, возбуждено 12 административных дел, - отмечают в управлении ЖКХ по Липецкой области.
Уклонения от проведения проверок ведет к лишению лицензии. ГЖИ намерено добиться отзыва разрешения на работу «ЖКО». Потом от услуг УК смогут отказаться жильцы домов, право обслуживания зданий снова разыграют по конкурсу.
В управлении ЖКХ отмечают, что не все «варяги» среди управляющих компаний плохо относятся к своим обязанностями. Например, еще одна компания из Саратова («Жилфондпроект»), которая также получила проблемные дома в Липецке по конкурсу, исправно выполняет свою работу: на УК достаточно мало нареканий от жильцов.
10 1278
КИРГИЗ
Житель48
аналитик
Житель
Объясните как выигрывают конкурсы
Странно
Циолковского 15
ттт
А. В.
Ден