Общество

сегодня, 13:48

Саратовская «управляшка» бросила липчан

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#ЖКХ #управляющие компании
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Саратовская «управляшка» бросила липчан

Управляющая компания игнорирует предписания жилищной инспекции.

Государственная жилищная инспекция Липецкой области намерена отозвать лицензию управляющей компании из Саратова. УК «ЖКО» попала на липецкий рынок через конкурс. В Липецке долго не могли найти управляющую компанию для 13 домов, по большей части — общежитий. Выиграв в августе 2019 года конкурс, саратовцы, несмотря на выгодный для них тариф на содержание и текущий ремонт жилья, свою работу делали спустя рукава.

- Управляющая компания ООО «ЖКО» уклоняется от проведения проверок Госжилинспекции Липецкой области. На работу этой обслуживающей компании неоднократно жаловались жители многоквартирных домов областного центра. С августа 2019 по 14 января 2020 года поступило 106 обращений. По их заявлениям было проведено 69 проверок, по результатам которых в отношении «ЖКО» выдано 56 предписаний, возбуждено 12 административных дел, - отмечают в управлении ЖКХ по Липецкой области.

Уклонения от проведения проверок ведет к лишению лицензии. ГЖИ намерено добиться отзыва разрешения на работу «ЖКО». Потом от услуг УК смогут отказаться жильцы домов, право обслуживания зданий снова разыграют по конкурсу.

В управлении ЖКХ отмечают, что не все «варяги» среди управляющих компаний плохо относятся к своим обязанностями. Например, еще одна компания из Саратова («Жилфондпроект»), которая также получила проблемные дома в Липецке по конкурсу, исправно выполняет свою работу: на УК достаточно мало нареканий от жильцов.
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#ЖКХ #управляющие компании
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Комментарии (10)

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КИРГИЗ

8 минут назад
Поймать этих гадов и на цепь!Пусть занимаются уборкой подьездов каждый день!
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Житель48

32 минуты назад
А когда посадят начальника УК Монолит? А этих всех работничков распустят??? Уроды одни там собрались!
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аналитик

34 минуты назад
Все эти конкурсы ФАРС . кто больше откатит . тот и выиграл конкурс
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Житель

36 минут назад
Кто уродов допустил в Липецк --за взятки скорее всего.
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Объясните как выигрывают конкурсы

38 минут назад
Как в начале нулевых строительные конкурсы выигрывали? Тупо самую низкую цену предлагаешь, работать не собираешься, только бабло собираешь
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Странно

41 минуту назад
А что в Саратове, кладезь управляшек?
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Циолковского 15

42 минуты назад
УЮТСЕРВИС,обслуживающая наш дом,самая поганая ,Саратовская управляшка.Дом забросили так,что страшно ходить по подъезду и возле него,окон нет в подъезде уже несколько лет,подъезд после пожара,черный,куда только не жаловались мы,в плоть до президента ,а им хоть бы хны,б л я т ь даже квитанции нормально напечатать не могут,то у них в минусах ,то в следующем месяце долги во всем доме.А счета поиходят,как будто у нас сам Путин убирает....ТВАРИ охреневшие.....
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ттт

42 минуты назад
а че так можно было?! предлагаешь на конкурсе самое выгодное предложение, собираешь деньги и нифига не делаешь, всех проверяющих шлешь в попу.
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А. В.

57 минут назад
А какого х.. из Саратова тут делает своих дол..... в нет?
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Ден

сегодня, 13:58
Уютсервис, самая пога...Ая УК. Из Саратова!!!! Подъезд грязный, ступеньки нечистят, только деньги собирать!!!! Пидо....ы
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