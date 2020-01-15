Саратовская «управляшка» бросила липчан

Управляющая компания игнорирует предписания жилищной инспекции.

Государственная жилищная инспекция Липецкой области намерена отозвать лицензию управляющей компании из Саратова. УК «ЖКО» попала на липецкий рынок через конкурс. В Липецке долго не могли найти управляющую компанию для 13 домов, по большей части — общежитий. Выиграв в августе 2019 года конкурс, саратовцы, несмотря на выгодный для них тариф на содержание и текущий ремонт жилья, свою работу делали спустя рукава.



- Управляющая компания ООО «ЖКО» уклоняется от проведения проверок Госжилинспекции Липецкой области. На работу этой обслуживающей компании неоднократно жаловались жители многоквартирных домов областного центра. С августа 2019 по 14 января 2020 года поступило 106 обращений. По их заявлениям было проведено 69 проверок, по результатам которых в отношении «ЖКО» выдано 56 предписаний, возбуждено 12 административных дел, - отмечают в управлении ЖКХ по Липецкой области.



Уклонения от проведения проверок ведет к лишению лицензии. ГЖИ намерено добиться отзыва разрешения на работу «ЖКО». Потом от услуг УК смогут отказаться жильцы домов, право обслуживания зданий снова разыграют по конкурсу.



В управлении ЖКХ отмечают, что не все «варяги» среди управляющих компаний плохо относятся к своим обязанностями. Например, еще одна компания из Саратова («Жилфондпроект»), которая также получила проблемные дома в Липецке по конкурсу, исправно выполняет свою работу: на УК достаточно мало нареканий от жильцов.