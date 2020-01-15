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сегодня, 09:22

В новых микрорайонах на сутки откючат воду

31 699
#водоснабжение
В новых микрорайонах на сутки откючат воду
В связи с производством ремонтных работ по замене нескольких метров трубопровода диаметром 700 мм по адресу ул. Катукова, 51, с ноля часов 16 января до пяти утра 17 января, будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам: ул. Катукова дома №№25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 49, 51; ул. Кривенкова, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13; ул. Стаханова, 36, 38, 38б, 40, 42а, 44а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52; ул. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11а, 11б, 11, 9, 10, 12, 9а, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29а, 29, 16; ул. Шуминского, 1а, 1, 1/1, 3, 6, 8, 8а, 10, 7, 14, 15, 16, 17, 19; ул. Москаленко, 1.

Как сообщает ЛГЭК, длительность отключения вызвана большим объемом подготовительных работ и сливом воды из магистрального трубопровода. Эти работы станут продолжением тех,которые были проведены 26 декабря. Тогда специалисты комплекса водоснабжения ЛГЭК ликвидировали двойной порыв на водоводе.

По словам экспертов труба повреждена из-за транспортных нагрузок в этой части дороги.

Питьевую воду будут подвозить по следующим адресам:

- ул. Шуминского, 19 Д/с № 15;

- ул. Хорошавина, 15;

- ул. Шуминского, 3;

- ул. Стаханова, 44.



31 699
#водоснабжение

Комментарии (31)

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Игорь Георгиевич

5 минут назад
Ок, срите в парках.
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Курносый Ашот

6 минут назад
Уряяя мои аппараты по продаже воды опять поднимут выручку
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Игорь Георгиевич

6 минут назад
Такой засирон в мою концепцию не вписывается...
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Выживальщик в суровых условиях Пичужины

8 минут назад
гость, твое дело тогда не сри и не ссы сутки ходи в себе храни добро
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27

10 минут назад
Заипал этот лгек питорасы
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Владимир

19 минут назад
От таких дебилов как ЖЕЛТУХА уже тошнит
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Ученик 3Б класса.

20 минут назад
Выживальщик в суровых условиях Пичужины, Эфект будет похлеще петард.
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Тунец

21 минуту назад
гость, не выживальщик идиот, а те кто довел до такой ситуации.
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Владимир

22 минуты назад
Опять грузовики виноваты??? А может быть что—то с головой
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Желтуха

23 минуты назад
Огород48 опять сел в лужу. С каких пор а сутках стало 5 часов?
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