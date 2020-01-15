В новых микрорайонах на сутки откючат воду

В связи с производством ремонтных работ по замене нескольких метров трубопровода диаметром 700 мм по адресу ул. Катукова, 51, с ноля часов 16 января до пяти утра 17 января, будет прекращена подача питьевой воды по следующим адресам: ул. Катукова дома №№25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 49, 51; ул. Кривенкова, 7а, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17; ул. Белана, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13; ул. Стаханова, 36, 38, 38б, 40, 42а, 44а, 44, 46, 48, 48а, 50, 52; ул. Хорошавина, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11а, 11б, 11, 9, 10, 12, 9а, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29а, 29, 16; ул. Шуминского, 1а, 1, 1/1, 3, 6, 8, 8а, 10, 7, 14, 15, 16, 17, 19; ул. Москаленко, 1.



Как сообщает ЛГЭК, длительность отключения вызвана большим объемом подготовительных работ и сливом воды из магистрального трубопровода. Эти работы станут продолжением тех,которые были проведены 26 декабря. Тогда специалисты комплекса водоснабжения ЛГЭК ликвидировали двойной порыв на водоводе.



По словам экспертов труба повреждена из-за транспортных нагрузок в этой части дороги.



Питьевую воду будут подвозить по следующим адресам:



- ул. Шуминского, 19 Д/с № 15;



- ул. Хорошавина, 15;



- ул. Шуминского, 3;



- ул. Стаханова, 44.







