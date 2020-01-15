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9% молодых липецких семей планируют пополнение в 2020 году

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#семья #рождаемость
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9% молодых липецких семей планируют пополнение в 2020 году

Эксперты Финансового университета при правительстве России проанализировали репродуктивные планы семейных пар в возрасте 19-39 лет, проживающих в городах с населением более 250 000 человек. В ходе социологического исследования выяснилось, что 9% семей из этой возрастной группы с высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году.

В средние данные по стране уложились и планы липчан. Доля семей в возрасте 20-39 лет, планирующих рождение ребенка в 2020 году, в Липецке составила 9%. Аналогичные результаты показал анализ планов семей из Белгорода, Воронежа, Курска и Тамбова.

Самой высокой рождаемости в 2020 году можно ожидать в следующих городах: Стерлитамак (12%), Ставрополь, Нижневартовск, Набережные Челны, Махачкала, Сургут, Балашиха, Владикавказ, Чита и Волжский. Города с самой низкой ожидаемой рождаемостью – это Владивосток (7%), Калининград, Санкт-Петербург, Москва, Томск, Якутск, Севастополь, Тула, Мурманск и Пермь.

Авторы исследования отмечают, что репродуктивные планы россиян мало изменились по сравнению с прошлым годом. Главными условиями повышения рождаемости в России аналитики называют понижение занятости женщин, строительство детских садов, поликлиник и школ.

- Как показали исследования, размер доходов домохозяйств не играет существенной роли в повышении рождаемости. При этом вытеснение женщин из состава рабочей силы с целью повышения рождаемости, безусловно, не должно носить характера дискриминации и принудительного лишения права на занятость. Необходимо создавать условия, при которых многие из них предпочтут воспитание детей полноценной трудовой деятельности. Для этого необходимо существенное повышение детских пособий, строительство  детских садов, поликлиник, а также иной инфраструктуры, необходимой для социального обеспечения детей и их матерей, - резюмируют авторы работы.
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#семья #рождаемость
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Комментарии (5)

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Медный всадник

13 минут назад
Миротворец, +100500. Пропагандоны уже давно берега попутали.
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Миротворец

19 минут назад
Такой бред .... такая сука ложь .... 2019 год рекордный за все двухтысячные по убыли населения ! И это только начало! Все лучше и лучше становится жить в россии ! Спасибо вв путину и да медведеву! Ураааа!
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Инквизитор

28 минут назад
Т.Е. финансовая составляющая не является поводом для повышения рождаемости, это значит, что вы держите народ за неразумное существо, у которого есть инстинкт размножения как у животных, поздравляю вас товарищи, дожили.
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Работать и плодится в Рашке

35 минут назад
Экономически невыгодно
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Тестикул

37 минут назад
Статья из разряда работы нет - делайте чпохен.
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