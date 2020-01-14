Происшествия

вчера, 23:28

Жителя Измалковского района ищут с конца прошлого года

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#без вести пропавшие
Жителя Измалковского района ищут с конца прошлого года

Андрей Воротынцев не выходит на связь с 31 декабря.

В Липецкой области идет поиск 43-летнего жителя села Чернава Измалковского района Андрея Воротынцева, сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего:

Рост: 160 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серо-голубые

Волосы: тёмно-русые, до плеч

Был одет: флисовая куртка, темно зеленого, «болотного», цвета, темно синие джинсы, «водолазка» темно серого цвета, «калоши» черного цвета, утепленные.

31 декабря мужчина ушел из дома и больше не выходил на связь. Мужчина и ранее пропадал, но обычно возвращался домой через несколько дней. Предполагаемое местонахождение не известно. В то же время есть предположение, что далеко он не мог уехать.



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252
#без вести пропавшие

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