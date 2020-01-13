Происшествия

51 минуту назад

На улице Терешковой маршрутка сбила 87-летнюю женщину

6 952
#авария #ДТП
На улице Терешковой маршрутка сбила 87-летнюю женщину
Сегодня вечером на улице Терешковой у дома №7 автобус «ПАЗ» маршрута №378 сбил пожилую женщину.

По словам водителя маршрутки, он заблаговременно снизил скорость перед зоной пешеходных переходов и внезапно заметил на проезжей части женщину. Как предполагает водитель, она шла вдоль проезжей части. 

Водитель затормозил, но автобус задел пенсионерку. 87-летняя женщина упала и ударилась головой об асфальт. 

Пенсионерка госпитализирована.
6 952
#авария #ДТП

Комментарии (6)

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Олег

18 минут назад
но конечно у нас частные перевозчики всегда правы и в случае какого либо конфликта например частные перевозчиков и муниципальных виновны будут водители двух хначных автобусов
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!

20 минут назад
Как она могла идти по проезжей части? Там месиво из снега, который типа вывезли. А вообще, пожилые люди любят ходить по проезжей части, еще и руками машут.
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111

25 минут назад
там нужен светофор без светофора водители скорость не сбрасывают на таких переходах и на оживленных магистралях перейти дорогу по переходу без светофора бывает не так уж и просто
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Фокс

29 минут назад
"...шла по проезжей части дороги" - а почему эта старушка шла "так", был ли там для этого пешехода тротуар, очищенный от снега?
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Salem

31 минуту назад
Деньжат, видать, захотела подзаработать, пенсии-то маловато, - вот и бросилась, старуха, под колёса пазика...
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Skrip

40 минут назад
У неё в руках был плакат "Хочу быть первой в этом году"
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