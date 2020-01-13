На улице Терешковой маршрутка сбила 87-летнюю женщину

Сегодня вечером на улице Терешковой у дома №7 автобус «ПАЗ» маршрута №378 сбил пожилую женщину.



По словам водителя маршрутки, он заблаговременно снизил скорость перед зоной пешеходных переходов и внезапно заметил на проезжей части женщину. Как предполагает водитель, она шла вдоль проезжей части.



Водитель затормозил, но автобус задел пенсионерку. 87-летняя женщина упала и ударилась головой об асфальт.



Пенсионерка госпитализирована.