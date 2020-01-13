Происшествия
51 минуту назад
На улице Терешковой маршрутка сбила 87-летнюю женщину
Сегодня вечером на улице Терешковой у дома №7 автобус «ПАЗ» маршрута №378 сбил пожилую женщину.
По словам водителя маршрутки, он заблаговременно снизил скорость перед зоной пешеходных переходов и внезапно заметил на проезжей части женщину. Как предполагает водитель, она шла вдоль проезжей части.
Водитель затормозил, но автобус задел пенсионерку. 87-летняя женщина упала и ударилась головой об асфальт.
Пенсионерка госпитализирована.
По словам водителя маршрутки, он заблаговременно снизил скорость перед зоной пешеходных переходов и внезапно заметил на проезжей части женщину. Как предполагает водитель, она шла вдоль проезжей части.
Водитель затормозил, но автобус задел пенсионерку. 87-летняя женщина упала и ударилась головой об асфальт.
Пенсионерка госпитализирована.
Олег
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Фокс
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