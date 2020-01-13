За год в Липецке погибли 19 пешеходов

Ещё 264 получили различные травмы.

Как сообщили GOROD48 в отделе пропаганды ГИБДД по городу Липецку, в минувшем году в Липецке произошло 274 наезда на пешеходов, в результате которых 19 человек погибли и 264 получили ранения. На пешеходных переходах зафиксированы 145 ДТП, в которых погибли 7 человек, 144 получили различные травмы. По вине самих пешеходов случилось 69 ДТП, 10 человек погибли, 61 получил ранения.



В Липецке отмечают рост числа ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Одна из возможных причин - долгое отсутствие снега, из-за чего на улице ещё темнее.



Сегодня в областном центре стартовала профилактическая операция "Пешеход" по выявлению фактов нарушений правил дорожного движения пешеходами. с 13 по 15 января будут усиленно следить и за предоставлением преимущества движения водителями на пешеходных переходах.



