Происшествия

сегодня, 17:23

За год в Липецке погибли 19 пешеходов

8 353
#ДТП
За год в Липецке погибли 19 пешеходов

Ещё 264 получили различные травмы. 

Как сообщили GOROD48 в отделе пропаганды ГИБДД по городу Липецку, в минувшем году в Липецке произошло 274 наезда на пешеходов, в результате которых 19 человек погибли и 264 получили ранения. На пешеходных переходах зафиксированы 145 ДТП, в которых погибли 7 человек, 144 получили различные травмы. По вине самих пешеходов случилось 69 ДТП, 10 человек погибли, 61 получил ранения.

В Липецке отмечают рост числа ДТП, связанных с наездом на пешеходов. Одна из возможных причин - долгое отсутствие снега, из-за чего на улице ещё темнее.

Сегодня в областном центре стартовала профилактическая операция "Пешеход" по выявлению фактов нарушений правил дорожного движения пешеходами. с 13 по 15 января будут усиленно следить и за предоставлением преимущества движения водителями на пешеходных переходах.

8 353
#ДТП

Комментарии (8)

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гость

15 минут назад
Skrip, а семья на что ? Хоть каждый день обучай .
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Вася Жулёк

19 минут назад
Обратите внимание на светофор у вокзала в сторону кольца трубного там водители игнарируют пещеходов переходящих на зелёный , ждите беды.
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Оказывается ,

35 минут назад
нет снега и плохо видно ,тогда и летом нужен снег ,так как водители у нас инвалиды по зрению !
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Ваш

42 минуты назад
Нужно убирать +20 км.ч . Некоторые по улицам гоняют как по автобану. В Европе почти везде ограничение 50. И максимум +5 км
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Пешеход

54 минуты назад
Печальная статистика, что ни говори! Как бы самому бы ее не пополнить - пьфу-пьфу!..
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Skrip

56 минут назад
А грёбаные депутаты заявляют что в начальной школе не надо прививать понятие ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.
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Сергей 13

сегодня, 17:47
Наконец то, соотношение пешехамов и водятлов один к четырем,драть нужно всех,кто нарушает.
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Наконец то

сегодня, 17:35
Пешехамов драть по полной!
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