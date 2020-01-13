Общество

7 минут назад

Данные о безопасности крещенских купаний обнародуют в пятницу

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#крещение #вода #роспотребнадзор
Данные о безопасности крещенских купаний обнародуют в пятницу

В лаборатории проверят качество воды.

Как сообщили GOROD48 в региональном управлении Роспотребнадзора, 17 января будут готовы лабораторные санитарно-химические исследования по безопасности воды в местах крещенских купаний. Пока санитарные врачи собирают сведения о том, где именно будут организованы иордани в 2020 году. Эти данные в ближайшее время должны предоставить муниципалитеты и районные администрации. К концу рабочей недели по итогам лабораторных исследований станет ясно, насколько вода в купелях соответствует требованиям микробиологической безопасности, и может ли купание в Крещение может привести к проблемам со здоровьем.


По информации администрации Липецка, на территории города определено два места для осуществления водных процедур: ул. К. Маркса, 30 (территория, прилегающая к клубу моржей), ул. О. Кошевого (пруд 3-й участок ЛТЗ). Основным местом крещенских купаний станет Центральный пляж. Здесь в ночь с 18 на 19 января ждут до двух тысяч горожан.
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#крещение #вода #роспотребнадзор

Комментарии (1)

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УУУ

2 минуты назад
Дурь все это. А потом родить не могут
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