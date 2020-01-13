В Липецке вынесли приговор серийному мошеннику

Злоумышленник искал жертв по объявлениям в интернете.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по делу о 13 эпизодах мошенничества. Обвиняемый совершил преступления в январе-феврале 2018 года и присвоил 124 000 рублей. Еще до вынесения приговора он во всем сознался и возместил материальный ущерб.



Житель Липецка искал своих жертв на сайтах объявлений, звонил продавцам и, представляясь заинтересованным покупателем, выманивал данные о банковских картах потерпевших. Чаще всего своими жертвами преступник выбирал тех, кто предлагал сделки с автомобилями или недвижимостью. Например, в январе 2018 года липчанин со своего номера позвонил супружеской паре: они через интернет продавали дом. Введя продавцов в заблуждение, мошенник получил контроль над банковским счетом семьи и похитил 12 000 рублей.



Но далеко не всегда мошеннику удавалось обмануть людей. Семь из 13 попыток обмана закончились неудачей. Потенциальные жертвы чуяли подвох и прекращали общение с мошенником. Кроме того, иногда перевод больших сумм блокировал банк.



Суд наказал мошенника штрафом в 130 000 рублей. С учетом срока, проведенного им с под стражей — подозреваемого задержали 13 февраля 2019 года — мошеннику смягчили приговор и уменьшили штраф до 40 000 рублей.