Происшествия

51 минуту назад

В Липецке вынесли приговор серийному мошеннику

624
#мошенничество #обман #объявление
В Липецке вынесли приговор серийному мошеннику

Злоумышленник искал жертв по объявлениям в интернете.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор по делу о 13 эпизодах мошенничества. Обвиняемый совершил преступления в январе-феврале 2018 года и присвоил 124 000 рублей. Еще до вынесения приговора он во всем сознался и возместил материальный ущерб.

Житель Липецка искал своих жертв на сайтах объявлений, звонил продавцам и, представляясь заинтересованным покупателем, выманивал данные о банковских картах потерпевших. Чаще всего своими жертвами преступник выбирал тех, кто предлагал сделки с автомобилями или недвижимостью. Например, в январе 2018 года липчанин со своего номера позвонил супружеской паре: они через интернет продавали дом. Введя продавцов в заблуждение, мошенник получил контроль над банковским счетом семьи и похитил 12 000 рублей.

Но далеко не всегда мошеннику удавалось обмануть людей. Семь из 13 попыток обмана закончились неудачей. Потенциальные жертвы чуяли подвох и прекращали общение с мошенником. Кроме того, иногда перевод больших сумм блокировал банк.

Суд наказал мошенника штрафом в 130 000 рублей. С учетом срока, проведенного им с под стражей — подозреваемого задержали 13 февраля 2019 года — мошеннику смягчили приговор и уменьшили штраф до 40 000 рублей.
624
#мошенничество #обман #объявление

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

28-летнего мужчину ограбили в подъезде на улице Меркулова
#грабеж
9
28-летнего мужчину ограбили в подъезде на улице Меркулова

55 минут назад

Происшествия
Трое воронежцев приехали в Липецк обманывать пенсионерок
#мошенничество
3
Трое воронежцев приехали в Липецк обманывать пенсионерок

сегодня, 14:19

Происшествия
На Советской столкнулась иномарка и автобус
#авария #ДТП
9
На Советской столкнулась иномарка и автобус

сегодня, 14:10

Происшествия
Шахматного тренера будут судить за попытку убийства дзюдоиста
#покушение на убийство
12
Шахматного тренера будут судить за попытку убийства дзюдоиста

сегодня, 13:52

Происшествия
На Центральном пляже в крещенскую ночь ждут до 2000 горожан
#Крещение
1
На Центральном пляже в крещенскую ночь ждут до 2000 горожан

сегодня, 12:22

Происшествия
Семейный дебошир напал на полицейского
#насилие в отношении представителя власти
11
Семейный дебошир напал на полицейского

сегодня, 11:38

Происшествия